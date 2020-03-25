Коронавірус: уряд підтримав запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135753-koronavirus-uryad-pidtrymav-zaprovadjennya-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-za-nezakonnyy-eksport.html

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Уряд під час свого сьогоднішнього засідання затвердив законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи, — наголосив Шмигаль.

Якщо цей законопроект підтримає парламент, то за вивезення таких товарів у значному розмірі буде передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, а за повторне вчинення цього правопорушення, вчинення його групою осіб чи у великому розмірі — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Згідно з проектом цього закону, опублікованим на сайті Кабміну, значним вважатиметься розмір, який перевищує у 200 та більше разів неоподаткований мінімум доходів громадян, великим — розмір, який перевищує неоподаткований мінімум у 800 та більше разів.

Нагадаємо, уряд сьогодні до 24 квітня продовжив термін дії в Україні карантину.