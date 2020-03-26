Макрон привлек армию к борьбе с коронавирусом во Франции. Фото: ЕРА

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Китайским коронавирусом во Франции инфицированы уже более 25 тыс. человек. В связи с этим президент страны Эммануэль Макрон объявил о проведении операции «Устойчивость» с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

Задачи французской армии Макрон обрисовал в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Об этом он заявил, посетив военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз, передает RFI.

В операции будут задействованы два вертолетоносца. Один из них, Mistral, будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude — в зону Антильских островов-Гвианы в поддержку французских заморских территорий.

По словам президента Франции, бойцы армии в рамках операции будут оказывать помощь и поддержку населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты в борьбе с эпидемией. Президент также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Напомним, китайским коронавирусом во всем мире инфицированы уже почти 472 тыс. человек. Больше всего инфицированных — в Китае, Италии, США и Испании. При этом Франция находится на пятом месте по количеству смертей от COVID-19. Он стал причиной смерти 1 тыс. 331 человека.