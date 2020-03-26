Макрон залучив армію до боротьби з коронавірусом у Франції. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n135789-operaciya-stiykist-makron-zaluchyv-armiu-do-borotby-z-koronavirusom-u-franciyi.html

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Китайським коронавірусом у Франції інфіковані вже понад 25 тис. осіб. У зв’язку з цим президент країни Еммануель Макрон оголосив про проведення операції «Стійкість» за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

Завдання французької армії Макрон змалював у загальних рисах, зазначивши, що військові будуть виконувати «санітарні, логістичні та захисні» функції. Про це він заявив, відвідавши військово-польовий госпіталь для хворих COVID-19 в місті Мюлуз, передає RFI.

В операції будуть задіяні два вертольотоносця. Один з них, Mistral, буде відправлений у південну частину Індійського океану, а вертольотоносець Dixmude — в зону Антильських островів-Гвіани на підтримку французьких заморських територій.

За словами президента Франції, бійці армії в рамках операції будуть надавати допомогу і підтримку населенню, а також державним службам в галузі матеріально-технічного забезпечення і захисту у боротьбі з епідемією. Президент також закликав до «національної єдності» в боротьбі з коронавірусом і пообіцяв серйозні фінансові вливання в охорону здоров’я.

Нагадаємо, китайським коронавірусом в усьому світі інфіковані вже майже 472 тис. осіб. Найбільше інфікованих — в Китаї, Італії, США та Іспанії. Водночас Франція перебуває на п’ятому місці за кількістю смертей від COVID-19. Він став причиною смерті 1 тис. 331 людини.