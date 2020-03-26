Подозрения на коронавирус зафиксировали в Ровенской области, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Тесты на коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной инфекции COVID-19, показали положительный результат у двух жительниц Сарненского района Ровенской области.

В настоящее время эти женщины изолированы, их контакты отслеживаются. Об этом в видеообращении сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

Он подчеркнул, что это пока предварительные результаты. Завтра утром станут известны результаты проверки инфицированных с помощью ПЛР-тестов.

Народный депутат VIII созыва Сергей Евтушок в своем Фейсбуке сообщил, что, по предварительной информации, эти женщины контактировали с людьми, которые вернулись из зароботков из Европы.

Они госпитализированы в Сарненскую больницу. Одна находится в состоянии средней тяжести в терапевтическом отделении, другая — в более тяжелом состоянии в реанимации.

Евтушок отметил, что наличие коронавируса показали экспресс-тесты, которые сегодня прибыли из Китая.

Напомним, сегодня официально был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом в Закарпатской области.