Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подозрения на коронавирус зафиксировали в Ровенской области, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: два подозрения на COVID-19 зафиксировали на Ровенщине (ВИДЕО)

26 мар 2020, 21:32
999

Тесты на коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной инфекции COVID-19, показали положительный результат у двух жительниц Сарненского района Ровенской области.

В настоящее время эти женщины изолированы, их контакты отслеживаются. Об этом в видеообращении сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

Он подчеркнул, что это пока предварительные результаты. Завтра утром станут известны результаты проверки инфицированных с помощью ПЛР-тестов.

Народный депутат VIII созыва Сергей Евтушок в своем Фейсбуке сообщил, что, по предварительной информации, эти женщины контактировали с людьми, которые вернулись из зароботков из Европы.

Они госпитализированы в Сарненскую больницу. Одна находится в состоянии средней тяжести в терапевтическом отделении, другая — в более тяжелом состоянии в реанимации.

Евтушок отметил, что наличие коронавируса показали экспресс-тесты, которые сегодня прибыли из Китая.

Напомним, сегодня официально был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом в Закарпатской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше