Підозри на коронавірус виявили у Рівненській області, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135833-koronavirus-v-ukrayini-dvi-pidozry-na-covid-19-zafiksuvaly-na-rivnenschyni-video.html

Ракурс

Тести на коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної інфекції COVID-19, показали позитивний результат у двох жительок Сарненського району Рівненської області.

Наразі ці жінки ізольовані, їхні контакти відслідковуються. Про це у відеозверненні повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Він наголосив, що це наразі попередні результати. Завтра вранці стануть відомі результати перевірки інфікованих за допомогою ПЛР-тестів.

Народний депутат VIII скликання Сергій Євтушок у своєму Фейсбуці повідомив, що, за попередньою інформацією, ці жінки контактували із заробітчанами, які повернулися з Європи.

Їх госпіталізовано до Сарненської лікарні. Одна перебуває у стані середньої тяжкості в терапевтичному відділені, інша — у більш тяжкому стані в реанімації.

Євтушок зазначив, що наявність коронавірусу показали експрес-тести, які сьогодні прибули з Китаю.

Нагадаємо, сьогодні офіційно було підтверджено перший випадок інфікування новим коронавірусом у Закарпатській області.