В этом году Пасха придется на время действия карантина

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Бюджетная комиссия Киевсовета, рассматривая вопрос о выделении средств на осуществление депутатской деятельности, согласовала выделение почти 400 тыс. на закупку пасхальных кексов к Пасхе.

Соответствующие запросы направили ряд депутатов Киевсовета, сообщает движение «Честно».

Распорядителями соответствующих средств являются общественные организации, обслуживающие депутатские приемные.

Так, депутат от БПП «Солидарность» Виктория Муха запросила из городского бюджета на пасхальные куличи почти 105 тыс. грн для Святошинской районной организации Общества Красного Креста Украины и Территориального центра социального обслуживания Святошинского района Киева.

В комментарии движению «Честно» она заявила, что это заказывалось еще до ситуации с карантином, поэтому пока еще не известно, будет ли возможность распространить эти кексы среди малообеспеченных жителей.

Вы знаете, есть службы, которые предоставляют адресную помощь малообеспеченным категориям и в условиях карантина, — отметила депутат.

На 57 тыс. грн для двух общественных организаций заказал пасочки еще один депутат от БПП «Солидарность» Сергей Артеменко.

Вадим Сторожук из этой же фракции заказал пасхальные кексы почти на 57 тыс. грн.

Не я заказал, а ко мне обратились различные общественные организации из нашего массива и при этих обстоятельствах они сами будут модерировать этот процесс, — прокомментировал ситуацию депутат.

Депутат из «Батькивщины» Владимир Старовойт заказал пасочки на сумму почти 50 тыс. грн для организации ветеранов Оболонского района. Его помощник заверил движение «Честно», что куличи будут без партийного брендирования, а при их распространения карантин нарушать не будут и массовых скоплений людей не допустят.

Депутат от БПП «Солидарность» Тарас Криворучко на такую ​​же сумму заказал пасочки для Днепровского района.

Еще один депутат из «Батькивщины» Елена Антонова заказала пасочки на 45 тыс. грн для центра соцобслуживания в Шевченковском районе. В комментарии движению «Честно» она отметила, что этот заказ делала еще два месяца назад.

Сейчас думаю о том, как их раздавать, — отметила она и добавила, что, возможно, будет организована индивидуальная адресная доставка кексов.

Напомним, в Украине до 24 апреля будет действовать состояние чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса.