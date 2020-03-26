Цього року Великдень припаде на час дії карантину

https://racurs.ua/ua/n135835-velykodni-keksy-na-400-tys-grn-deputaty-kyyivrady-pragnut-popiarytysya-na-rozdachi-pasok.html

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Бюджетна комісія Київради, розглядаючи питання щодо виділення коштів на здійснення депутатської діяльності, погодила виділення майже 400 тис. на закупівлю пасхальних кексів до Великодня.

Відповідні запити спрямували низка депутатів Київради, повідомляє рух «Чесно».

Розпорядниками відповідних коштів є громадські організації, котрі обслуговують депутатські приймальні.

Так, депутат від БПП «Солідарність» Вікторія Муха запросила з міського бюджету на великодні пасочки майже 105 тис. грн для Святошинської районної організації Товариства Червоного Христа України та Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району Києва.

У коментарі руху «Чесно» вона заявила, що це замовлялося ще до ситуації з карантином, тож наразі ще не відомо, чи буде можливість поширити ці кекси серед малозабезпечених жителів.

Ви знаєте, є служби, які надають адресну допомогу малозабезпеченим категоріям і в умовах карантину, — зазначила депутат.

На 57 тис. грн для двох громадських організацій замовив пасочки ще один депутат від БПП «Солідарність» Сергій Артеменко.

Вадим Сторожук із цієї ж фракції замовив великодні кекси на майже 57 тис. грн.

Не я замовив, а до мене звернулися різні громадські організації з нашого масиву і за цих обставин вони самі будуть модерувати цей процес, — прокоментував ситуацію депутат.

Депутат із «Батьківщини» Володимир Старовойт замовив пасочки на суму майже 50 тис. грн для організації ветеранів Оболонського району. Його помічник запевнив рух «Чесно», що пасочки не матимуть партійного брендування, а під час їх розповсюдження карантин не порушуватимуть і масових скупчень людей не допустять.

Депутат від БПП «Солідарність» Тарас Криворучко на таку ж суму замовив пасочки для Дніпровського району.

Ще один депутат із «Батьківщини» Олена Антонова замовила пасочки на 45 тис. грн для центру соцобслуговування в Шевченківському районі. У коментарі руху «Чесно» вона зазначила, що це замовлення робила ще два місяці тому.

Зараз думаю про те, як їх роздавати, — зазначила вона й додала, що, можливо, буде організована індивідуальна адресна доставка кексів.

Нагадаємо, в Україні до 24 квітня діятиме стан надзвичайної ситуації через поширення нового коронавірусу.