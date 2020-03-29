Операция «Эвакуация»: спецпоезд из Москвы прибыл в Киев, скриншот видео

https://racurs.ua/n135918-operaciya-evakuaciya-specpoezd-iz-moskvy-pribyl-v-kiev-translyaciya.html

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Карантинные мероприятия в Украине и России вызвали необходимость формирования специального поезда, который «Укрзализныця» отправила из Москвы в Киев.

Утром 29 марта он прибыл на главный железнодорожный вокзал столицы.

В вагонах спецрейса домой едут исключительно украинцы. Все места заняты, но выехать этим поездом домой смогли нет все граждане Украины, желающие покинуть Российскую Федерацию. В Киев приехали 716 человек, но желающих сесть в этот поезд было вдвое больше, и те, кому все же повезло, не скрывали своих эмоций. В вагоны разрешали заходить после измерения температуры, подавляющее количество людей были в защитных масках. Аналогичные процедуры состоятся и в Киеве. Поезд встретила полиция, медики и сотрудники ГСЧС.

Украинцы, которым не хватило места в поезде, все же имеют шанс вернуться домой — через автомобильные пункты пропуска.