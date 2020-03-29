Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Операция «Эвакуация»: спецпоезд из Москвы прибыл в Киев, скриншот видео

Операция «Эвакуация»: спецпоезд из Москвы прибыл в Киев (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 мар 2020, 08:10
999

Карантинные мероприятия в Украине и России вызвали необходимость формирования специального поезда, который «Укрзализныця» отправила из Москвы в Киев.

Утром 29 марта он прибыл на главный железнодорожный вокзал столицы.

В вагонах спецрейса домой едут исключительно украинцы. Все места заняты, но выехать этим поездом домой смогли нет все граждане Украины, желающие покинуть Российскую Федерацию. В Киев приехали 716 человек, но желающих сесть в этот поезд было вдвое больше, и те, кому все же повезло, не скрывали своих эмоций. В вагоны разрешали заходить после измерения температуры, подавляющее количество людей были в защитных масках. Аналогичные процедуры состоятся и в Киеве. Поезд встретила полиция, медики и сотрудники ГСЧС.

Украинцы, которым не хватило места в поезде, все же имеют шанс вернуться домой — через автомобильные пункты пропуска.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше