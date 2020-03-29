Операція «Евакуація»: спецпотяг з Москви прибув до Києва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135918-operaciya-evakuaciya-specpotyag-z-moskvy-prybuv-do-kyieva-translyaciya.html

Ракурс

Карантинні заходи в Україні та Росії спричинили необхідність формування спеціального потяга, який «Укрзалізниця» відправила з Москви до Києва.

Уранці 29 березня він прибув на головний залізничний вокзал столиці.

У вагонах спецрейсу додому їдуть виключно українці. Всі місця зайняті, але виїхати цим потягом додому змогли не всі громадяни України, які бажали покинути Російську Федерацію. До Києва приїхали 716 осіб, але бажаючих сісти в цей потяг було вдвічі більше, і ті, кому все ж таки пощастило, не приховували своїх емоцій. У вагони дозволяли заходити після вимірювання температури, переважна кількість людей були у захисних масках. Аналогічні процедури відбудуться і в Києві. Поїзд зустріла поліція, медики та працівники ДСНС.

Українці, яким не вистачило місця в потязі, все ж мають шанс повернутися додому — через автомобільні пункти пропуску.