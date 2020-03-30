Внеочередное заседание ВРУ: нардепы рассматривают изменения в госбюджет и увольняют министров (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/n135975-vneocherednoe-zasedanie-vru-nardepy-rassmatrivaut-izmeneniya-v-gosbudjet-i-uvolnyaut-ministrov.html

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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое запланировано на сегодня, предусматривает рассмотрение шести законов.

Народные депутаты рассмотрят законопроекты № 3268 относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19), № 3275 «Об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий», № 3271 «О криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения», № 3276 «Об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрении отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина».

Также в повестке дня рассмотрение закона № 3277 «О внесении изменений в закон «О комитетах Верховной Рады Украины» и № 3279 «О внесении изменений в Госбюджет-2020».

Повестка дня работы Рады на внеочередном заседании также включает рассмотрение отставки руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов, а также изменения в госбюджет на 2020 год. Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что министром здравоохранения будет Максим Степанов, энергетики и угольной промышленности — Ольга Буславец, а Министерство финансов возглавит Сергей Марченко.

В «Слуге народа» добавили, что сегодня кроме анонсированного внеочередного заседания ВРУ, состоится еще одно. В партии подчеркнули, что сначала рассмотрят обеспечение лечения больных на коронавирус, борьбу с вывозом средств защиты, проведение заседаний комитетов в режиме онлайн и изменения в бюджет. А на следующем внесут пересмотрят вопрос непрерывного обеспечения питанием военнослужащих — законопроект № 3254.

СМИ со ссылкой на заместителя председателя фракции «Слуги народа» Александра Корниенко пишут, что сегодня может быть и третье заседание.

На нем могут вынести в первом чтении «антиколомойский законопроект» по банкам. Документ должен рассмотреть профильный комитет Рады.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня утром не рассмотрел законопроект, которым налагается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности «Приватбанка», бывшим владельцам. Рассмотрение закона было заблокировано, поскольку на заседание не пришли 15 народных депутатов.