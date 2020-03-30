Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n135975-pozachergove-zasidannya-vru-nardepy-rozglyadaut-zminy-do-derjbudjetu-ta-zvilnyaut-ministriv.html

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Позачергове засідання Верховної Ради України, яке заплановане на сьогодні, передбачає розгляд шести законів.

Народні депутати розглянуть законопроекти № 3268 стосовно забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), № 3275 «Про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій», № 3271 «Про криміналізацію вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення», № 3276 «Про особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляді окремих питань в ході судового виробництва на період карантину».

Також у порядку денному розгляд закону № 3277 «Про внесення змін до закону «Про комітети Верховної Ради України», № 3279 «Про внесення змін до Держбюджету-2020».

Порядок денний роботи Ради на позачерговому засіданні також включає розгляд відставки очільників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, а також зміни до держбюджету на 2020 рік. Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що міністром охорони здоров’я буде Максим Степанов, енергетики та вугільної промисловості — Ольга Буславець, а Міністерство фінансів очолить Сергій Марченко.

У «Слузі народу» додали, що сьогодні крім анонсованого позачергового засідання ВРУ, відбудеться ще одне. У партії наголосили, що спочатку розглянуть питання про забезпечення лікування хворих на коронавірус, боротьбу з вивезенням засобів захисту, проведення засідань комітетів у режимі онлайн та внесення змін до бюджету. А на наступному засіданні розглянуть питання безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців — законопроект № 3254.

ЗМІ із посиланням на заступника голови фракції «Слуги народу» Олександра Корнієнка пишуть, що сьогодні може бути і третє засідання.

На ньому можуть винести в першому читанні «антиколомойський законопроект» по банках. Документ мав розглянути профільний комітет Ради.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні вранці не розглянув законопроект, яким накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема «ПриватБанку», колишнім власникам. Розгляд закону було заблоковано, оскільки на засідання не прийшло 15 народних депутатів.