Денис Шмыгаль. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/n136011-ukraina-ne-mojet-polgoda-nahoditsya-na-karantine-i-ne-rabotat-shmygal.html

Ракурс

Карантин в Украине не может продолжаться несколько месяцев, так как это будет иметь катастрофические последствия для экономики страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время правительство рассматривает варианты возможности ослабления коронавирусного карантина для запуска экономики.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Премьер-министр сказал, что правительство хорошо понимает, что большинство украинских граждан не имеют достаточной финансовой подушки, чтобы три месяца находиться дома на карантине. Людям необходимо работать, чтобы зарабатывать на жизнь.

Кроме того, остановка экономики будет иметь еще более плачевные последствия для страны, чем эпидемия коронавируса. Украина не настолько богатая страна, чтобы могла себе «позволить полгода не работать и смотреть телевизор на диване».

Кроме того, Шмыгаль заявил, что одной из главных задач государства является поддержка граждан, которые остались без заработка и средств на существование.

Премьер добавил, что после Пасхи, учитывая динамику распространения заболевания, будет рассмотрен вопрос о дальнейших экономических шагах Кабмина.

Как ранее писал «Ракурс», Шмыгаль заявил, что правительство предлагает на время карантина наполовину урезать зарплаты топ-чиновников, которые получают свыше десяти минимальных зарплат.