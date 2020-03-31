Денис Шмигаль. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n136011-ukrayina-ne-moje-pivroku-perebuvaty-na-karantyni-i-ne-pracuvaty-shmygal.html

Ракурс

Карантин в Україні не може тривати кілька місяців, так як це буде мати катастрофічні наслідки для економіки країни. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі уряд розглядає варіанти можливості ослаблення коронавірусного карантину для запуску економіки.

Про це Шмигаль заявив у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Прем'єр-міністр сказав, що уряд добре розуміє, що більшість українських громадян не мають достатньої фінансової подушки, щоб три місяці перебувати вдома на карантині. Людям необхідно працювати, щоб заробляти на життя.

Крім того, зупинка економіки буде мати ще більш плачевні наслідки для країни, ніж епідемія коронавірусу. Україна не настільки багата країна, щоб могла собі «дозволити півроку не працювати і дивитися телевізор на дивані».

Крім того, Шмигаль заявив, що одним із головних завдань держави є підтримка громадян, які залишилися без заробітку і засобів на існування.

Прем'єр додав, що після Великодня, з огляду на динаміку поширення захворювання, буде розглянуто питання про подальші економічні кроки Кабміну.

Як раніше писав «Ракурс», Шмигаль заявив, що уряд пропонує на час карантину наполовину урізати зарплати топ-чиновників, які отримують понад десять мінімальних зарплат.