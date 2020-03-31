Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136030-koronavirus-v-ukraine-v-vinnice-razrabotali-sobstvennyy-protokol-lecheniya-covid-19.html

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Протокол лечения зараженных коронавирусом лиц разработали медики Винницы.

В Украине пока еще разрабатывают государственный протокол, но в Виннице медики уже разработали свой собственный протокол. Об этом 32 марта сообщила врач-инфекционист Лариса Мороз, передает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

По ее словам, сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому у каждой страны есть свой протокол. Ученые кафедры инфекционных болезней Винницкого национального медицинского университета разработали собственный протокол, который основан на опыте врачей Китая, Италии, Испании и США. Протокол официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

Мороз сообщила, что протокол заключается в медикаментозном лечении еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. В Виннице для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Напомним, в Украине сегодня зарегистрировали 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них два ребенка. Больше всего больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).