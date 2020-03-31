Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136030-koronavirus-v-ukrayini-u-vinnyci-rozrobyly-vlasnyy-protokol-likuvannya-covid-19.html

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Протокол лікування заражених коронавірусом осіб розробили медики Вінниці.

В Україні поки ще розробляють державний протокол, але у Вінниці медики вже розробили свій, власний протокол. Про це 32 березня повідомила лікар-інфекціоніст Лариса Мороз, передає прес-служба Вінницької обласної державної адміністрації.

За її словами, нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол. Науковці кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету розробили власний протокол, який заснований на досвіді лікарів Китаю, Італії, Іспанії та США. Протокол офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я.

Мороз повідомила, що протокол полягає у медикаментозному лікуванні ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів. У Вірниці для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.

Нагадаємо, в Україні станом сьогодні зареєстрували 549 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Найбільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).