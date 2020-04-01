Скоростной лимит. Фото: Auto24

https://racurs.ua/n136086-1-aprelya-v-kieve-razreshili-dvijenie-so-skorostu-80-km-chas-na-nekotoryh-dorogah.html

Ракурс

Киев очень большой город и ограничение скорости до 50 км/час создает определенные трудности для движения транспорта. Некоторые дорожные артерии города предусматривают более высокий скоростной режим движения, что может существенно разгрузить дороги Киева. В связи с этим Киевский горсовет принял решение увеличить скоростной режим на некоторых дорогах столицы до 80 км/час.

Движение с такой скоростью будет разрешено с 1 апреля до 1 ноября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение со скоростью 80 км/час будет разрешено на следующих улицах столицы:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе;

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев» при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения);

просп. Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры).

Министерство внутренних дел Украины напоминает водителям, что за превышение скоростного режима предусмотрены штрафы. За превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/час, штраф составляет 255 грн, а в случае превышения скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/час — 510 грн.

Нарушением скоростного режима будет считаться 50+20+3 км/час = 73 км/час, где 3 км/час — это специально заложенная погрешность в работе прибора. На автодорогах города Киева, где разрешено двигаться со скоростью 80 км/час, превышением скорости будет считаться 80+20+3 км/час = 103 км/час.

Кроме того, на сегодняшний день в Киеве установлены 20 камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на следующих улицах:

улица Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

бульвар Чоколовский, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

проспект Броварской

Броварской проспект / ул. строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

бульвар Дружбы народов, 27

бульвар Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова

Харьковская площадь/проспект Бажана

Харьковская площадь/проспект Бажана

Как ранее писал «Ракурс», система видеофиксации нарушений ПДД будет запущена в Киеве с 1 мая. До этого времени планируется установить еще 30 приборов контроля на дорогах Киевской области. Работу данной системы уже продемонстрировали президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.