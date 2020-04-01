Швидкісний ліміт. Фото: Auto24

https://racurs.ua/ua/n136086-1-kvitnya-u-kyievi-dozvolyly-ruh-zi-shvydkistu-80-km-god-na-okremyh-dorogah.html

Ракурс

Київ дуже велике місто і обмеження швидкості до 50 км/год створює певні труднощі для руху транспорту. Деякі дорожні артерії міста передбачають більш високий швидкісний режим руху, що може істотно розвантажити дороги Києва. У зв’язку з цим Київська міська рада прийняла рішення збільшити швидкісний режим на окремих дорогах столиці до 80 км/год.

Рух Із такою швидкістю буде дозволено з 1 квітня до 1 листопада, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Рух зі швидкістю 80 км/год буде дозволено на наступних вулицях столиці:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильській);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопроводної і від вул. Газопроводної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межіКиєва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе;

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до межі Києва за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Соборності (за умови встановлення розподільного транспортного огородження);

просп. Леся Курбаса (від просп. Комарова до вул. Гната Юри).

Міністерство внутрішніх справ України нагадує водіям, що за перевищення швидкісного режиму передбачені штрафи. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів понад 20 км/год, штраф становить 255 грн, а у разі перевищення швидкості руху транспортних засобів понад 50 км/год — 510 грн.

Порушенням швидкісного режиму буде вважатися 50+20+3 км/год = 73 км/год, де 3 км/год — це спеціально закладена похибка в роботі приладу. На автошляхах міста Києва, де дозволено рухатися зі швидкістю 80 км/год, перевищенням швидкості буде вважатися 80+20+3 км/год = 103 км/год.

Крім того, на сьогоднішній день у Києві встановлено 20 камер відеофіксації порушень Правил дорожнього руху на наступних вулицях:

вулиця Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальною

вулиця Братиславська, 18

бульвар Чоколівський, 24

Північний міст (у напрямку лівого берега)

Північний міст (у напрямку правого берега)

проспект Броварський

Броварський проспект / вул. Будівельників

Південний міст (у напрямку лівого берега)

Південний міст (у напрямку правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

бульвар Дружби народів, 27

бульвар Дружби народів, 36

Столичне шосе, 58 у напрямку Києва

Столичне шосе 58 у напрямку Обухова

Харківська площа / проспект Бажана

Харківська площа / проспект Бажана

Як раніше писав «Ракурс», система відеофіксації порушень ПДР буде запущена в Києві з 1 травня. До цього часу планується встановити ще 30 приладів контролю на дорогах Київської області. Роботу даної системи вже продемонстрували президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.