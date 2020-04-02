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Украиной продолжает распространяться коронавирус, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: в Харькове умер мужчина с подозрением на COVID-19

2 апр 2020, 19:03
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В Харькове в областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого подозревают наличие коронавирусной болезни COVID-19, к которой приводит коронавирус SARS-CoV-2.

Умерший — житель Харьковского района, которого в эту больницу привезли автомобилем скорой помощи, сообщает издание «Суспільне.Новини» со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской облгосадминистрации Ксению Ярикову.

Таким образом, количество людей с подозрением на коронавирус в течение сегодняшнего дня возросло до 15 человек. Из них пятеро находятся на самоизоляции, в частности — ребенок дошкольного возраста, который был за границей.

В Украине уже официально подтверждены более 800 случаев коронавируса, не менее 20 инфицированных людей умерли. 13 инфицированных выздоровели.

Напомним, сегодня стало известно о смерти от коронавируса медсестры в Херсонской области. Ее коллеги теперь находятся на самоизоляции.


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