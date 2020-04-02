Коронавірус в Україні: у Харкові помер чоловік з підозрою на COVID-19

Україною продовжує поширюватися коронавірус, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136168-koronavirus-v-ukrayini-u-harkovi-pomer-cholovik-z-pidozrou-na-covid-19.html

Ракурс

У Харкові в обласній інфекційній лікарні помер чоловік, у котрого підозрюють наявність коронавірусної хвороби COVID-19, до якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.

Померлий — житель Харківського району, якого до цієї лікарні привезли автомобілем швидкої допомоги, повідомляє видання «Суспільне.Новини» з посиланням на речницю Харківської облдержадміністрації Ксенію Ярікову.

Таким чином, кількість людей з підозрою на коронавірус протягом сьогоднішнього дня зросла до 15 осіб. З них п’ятеро перебувають на самоізоляції, зокрема — дитина дошкільного віку, яка була за кордоном.

В Україні вже офіційно підтверджено понад 800 випадків коронавірусу, щонайменше 20 інфікованих людей померли. 13 інфікованих одужали.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу медсестри у Херсонській області. Її колеги тепер перебувають на самоізоляції.