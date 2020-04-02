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Україною продовжує поширюватися коронавірус, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: у Харкові помер чоловік з підозрою на COVID-19

2 кві 2020, 19:03
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У Харкові в обласній інфекційній лікарні помер чоловік, у котрого підозрюють наявність коронавірусної хвороби COVID-19, до якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.

Померлий — житель Харківського району, якого до цієї лікарні привезли автомобілем швидкої допомоги, повідомляє видання «Суспільне.Новини» з посиланням на речницю Харківської облдержадміністрації Ксенію Ярікову.

Таким чином, кількість людей з підозрою на коронавірус протягом сьогоднішнього дня зросла до 15 осіб. З них п’ятеро перебувають на самоізоляції, зокрема — дитина дошкільного віку, яка була за кордоном.

В Україні вже офіційно підтверджено понад 800 випадків коронавірусу, щонайменше 20 інфікованих людей померли. 13 інфікованих одужали.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу медсестри у Херсонській області. Її колеги тепер перебувають на самоізоляції.


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