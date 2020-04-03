Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136196-klichko-nazval-kolichestvo-ispravnyh-apparatov-ivl-v-bolnicah-stolicy.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях столицы.

По состоянию на 3 апреля в медицинских учреждениях столицы есть 380 аппаратов ИВЛ, которые были приобретены до 2020 года. Эта медицинская техника в хорошем состоянии. За благотворительные средства были приобретены 9 аппаратов, которые тоже были переданы больницам. Об этом Кличко заявил 3 апреля на онлайн-брифинге.

По словам мэра, за средства резервного фонда город планирует приобрести еще 53 аппарата ИВЛ и передать их медицинским учреждениям. Уже 17 таких единиц техники в столице ожидают в ближайшее время.

Градоначальник добавил, что еще есть 60 аппаратов ИВЛ, которые изношены. Часть из этих аппаратов отремонтируют, запчасти уже заказали.

Как известно, по состоянию на сегодня в Киеве зафиксировали 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки заразились 28 человек. Госпитализированы 13 больных, а остальные находятся на самоизоляции. Болезнь унесла жизни уже трех человек.

Напомним, аудит Киевской городской клинической больницы № 17 показал, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только два аппарата смогут применяться к зараженным инфекцией COVID-19. Большая часть из них либо не работают, либо не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, которым может усложняться COVID-19.

Учитывая это, советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что в Киеве к эпидемии коронавируса городские больницы готовы лишь на бумаге.