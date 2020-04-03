Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136196-klychko-nazvav-kilkist-spravnyh-aparativ-shvl-u-likarnyah-stolyci.html

Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, назвав кількість апаратів штучної вентиляції легенів у медичних закладах столиці.

Станом на 3 квітня в медичних закладах столиці є 380 апаратів ШВЛ, які були придбані до 2020 року. Ця медична техніка в хорошому стані. За благодійні кошти було придбано 9 апаратів, які теж були передані лікарням. Про це Кличко заявив 3 квітня на онлайн-брифінгу.

За словами мера, за кошти резервного фонду місто планує придбати ще 53 апарати ШВЛ і передати їх медичним закладам. Вже 17 таких одиниць техніки в столиці очікують найближчим часом.

Градоначальник додав, що ще є 60 апаратів ШВЛ, які зношені. Частину з цих апаратів відремонтують, запчастин вже замовили.

Як відомо, станом на сьогодні в Києві зафіксовано 189 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. За минулу добу заразилися 28 осіб. Госпіталізовані 13 хворих, а інші перебувають на самоізоляції. Хвороба забрала життя вже трьох осіб.

Нагадаємо, аудит Київської міської клінічної лікарні № 17 показав, що з 24 апаратів штучної вентиляції легень лише два апарати зможуть застосовуватись до заражених інфекцією COVID-19. Більша частина з них або не працюють, або не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом, яким може ускладнюватись COVID-19.

З огляду на це, радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що у Києві до епідемії коронавірусу міські лікарні готові лише на папері.