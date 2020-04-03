Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Самоизоляция на время коронавирусного карантина в Украине предусмотрена пенсионерам и лицам, которые контрактовали с больными. Нарушителям грозит принудительная обсервация

Правительство определило список лиц, подлежащих самоизоляции. Это те люди, которые контактировали с зараженными, подозреваемые и потенциально больные. Также самоизоляция предполагается для людей, которые старше 60 лет. Исключение в этом случае составляют люди, которые задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Дети до 12 лет подлежат обсервации только вместе с одним из родителей или опекунов. Об этом сообщает правительственный портал.

Лица, которые дважды нарушили правила самоизоляции, будут подлежать принудительной обсервации. Места обсервации определят областные государственные администрации. В обсервацию могут выехать также те, кто контактировал с больными и отказывается от медосмотра.

Сообщается, что человеку, которому надо самоизолироваться, необходимо оставить данные о месте самоизоляции и свой номер телефона, краткие сведения о себе и хронических заболеваниях. Всю эту информацию внесут в электронные реестры. Штрафами будут наказывать тех, кто указывает ложные сведения.

Одинокие люди, находящиеся на обсервации, могут самостоятельно ходить за продуктами, средствами гигиены, медикаментами. Магазин в таком случае должен располагаться не более 2 км от места самоизоляции. Также разрешено выгуливать собаку. В таком случае надо одевать респиратор или медицинскую маску.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, обсервацию прибывших из-за границы украинцев повесили на областные государственные администрации. На Киевщине пока только готовят такие объекты, а в Одесской области уже приняли на обсервацию 15 человек, прибывших паромом из Грузии. Людей поселили на базу отдыха «Портовик». Людей кормят на карантине бесплатно.

Всего в Одесском регионе есть пять мест обсервации на 500 человек. Деньги на обсервацию будут брать из бюджетов разных уровней. Куда людей будут селить на карантин, пока неизвестно.

Отмечается, что к поселению людей готовятся и на Житомирщине. Для карантина будет использоваться противотуберкулезный санаторий «Лесная Сказка».

Напомним, аптеки, финансовые учреждения, магазины и другие соответствующие учреждения, деятельность которых на время карантина разрешена, должны выдавать посетителям защитные маски или респираторы, а также защиту для глаз.