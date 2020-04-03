Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Самоізоляція на час коронавірусного карантину в Україні передбачена пенсіонерам та особам, які контрактували з хворими. Порушникам загрожує примусова обсервація

Уряд визначив список осіб, які підлягають самоізоляції. Це ті люди, які контактували із зараженими, підозрювані та потенційно хворі. Також самоізоляція передбачається для людей, які старше 60 років. Виняток у цьому випадку становлять люди, які задіяні у заходах по боротьбі з коронавірусом. Діти до 12 років підлягають обсервації тільки разом з одним з батьків чи опікунів. Про це повідомляє урядовий портал.

Особи, які двічі порушили правила самоізоляції, підлягатимуть примусовій обсервації. Місця обсервації визначать обласні державні адміністрації. В обсервацію можуть виїхати також ті, хто контактував з хворими і відмовляється від медогляду.

Повідомляється, що особі, якій треба самоізолюватися, необхідно залишити дані про місце самоізоляції і свій номер телефону, короткі відомості про себе і хронічних захворюваннях. Всю цю інформацію внесуть в електронні реєстри. Штрафами каратимуть тих, хто вказуватиме неправдиві відомості.

Одинокі люди, які перебувають на обсервації, можуть самостійно ходити за продуктами, засобами гігієни, медикаментами. Магазин у такому випадку повинен розташовуватися не в більше 2 км від місця самоізоляції. Також дозволено вигулювати собаку. У такому випадку треба одягати респіратор чи медичну маску.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, обсервацію прибулих з-за кордону українців повісили на обласні державні адміністрації. На Київщині поки лише готують такі об'єкти, а в Одеській області вже прийняли на обсервацію 15 осіб, які прибули поромом з Грузії. Людей поселили на базу відпочинку «Портовик». Людей харчують на карантині безкоштовно.

Загалом в Одеському регіоні є п’ять місць обсервації на 500 осіб. Гроші на обсервацію братимуть з бюджетів різних рівнів. Куди людей селитимуть на карантин, наразі невідомо.

Зазначається, що до поселення людей готуються й на Житомирщині. Для карантину використовуватиметься протитуберкульозний санаторій «Лісова Казка».

Нагадаємо, аптеки, фінансові установи, магазини та інші відповідні заклади, діяльність яких на час карантину дозволена, повинні видавати відвідувачам захисні маски або респіратори, а також захист для очей.