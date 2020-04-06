Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Новый коронавирус унес еще одну жизнь в Тернопольской области.

Летальный случай от COVID-19 зафиксировали в городе Залещики — умер 57-летний священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом 6 апреля сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Отмечалось, что больной был госпитализирован в Тернопольскую больницу скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось, и пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Смерть священника зафиксировали сегодня утром.

Сообщается, что на Тернопольщине от коронавирус умерло три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Зафиксирована первая смерть от COVID-19 и на Закарпатье. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на главного врача Иршавской районной больницы Сергея Караслая сообщил в Telegram, что 6 апреля в Иршаве умерла 71-летняя женщина, которая была заражена коронавирусом. Последние несколько дней женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Утверждается, что умершая была мамой заведующего поликлинического отделения Иршавской районной больницы.

Ранее сообщалось, что больной COVID-19 священник из Тернопольской области контактировал как минимум с полутысячей людей на протяжении недели. Он проводил службы, ходил на похороны.

Напомним, 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тыс. 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли от нового вируса 38 больных, 28 пациентов выздоровели. Сейчас больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях.