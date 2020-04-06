Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136289-koronavirus-v-ukrayini-vid-covid-19-na-ternopilschyni-pomer-svyaschenyk.html

Ракурс

Новий коронавірус забрав ще одне життя в Тернопільській області.

Летальний випадок від COVID-19 зафіксували у місті Заліщики — помер 57-річний священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Про це 6 квітня повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Зазначалося, що хворий був госпіталізований у Тернопільську лікарню швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився й пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Смерть священика зафіксували сьогодні вранці.

Повідомляється, що на Тернопільщині від коронавірусу померло троє осіб: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

Зафіксовано першу смерть від COVID-19 і на Закарпатті. Журналіст Віталій Глагола із посиланням на головного лікаря Іршавської районної лікарні Сергія Караслая повідомив в Telegram, що 6 квітня в Іршаві померла 71-річна жінка, яка була заражена коронавірусом. Останні кілька днів жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Стверджується, що померла була мамою завідуючого поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні.

Раніше повідомлялося, що хворий на COVID-19 священик з Тернопільської області контактував із щонайменше півтисячею людей впродовж тижня. Він проводив служби, ходив на похорон.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні зафіксовано 1 тис. 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли від нового вірусу 38 хворих, 28 пацієнтів одужало. Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.