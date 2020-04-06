Коронавирус во Львове: с подозрением на COVID-19 госпитализирован четырехдневный младенец

Во Львове госпитализировали четырехдневного младенца с подозрением на коронавирус. Фото: РИА

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 319 человек, среди них есть и дети. В частности, во Львове с подозрением на COVID-19 госпитализировали четырехдневного младенца.

У ребенка диагностировали пневмонию, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила директор львовской областной детской больницы «Охматдет» Александра Бурда, пишет ZAXID.NET.

Ребенку провели одно исследование на коронавирус, результат — отрицательный. Сегодня биоматериал младенца отправили еще на одно исследование, результаты будут известны завтра, 7 апреля.

Младенца привезли в «Охматдет» с одного из районов Львовской области. Подозрение на коронавирус появилось из-за того, что отец ребенка недавно был за границей. Его проверили на коронавирус, результат оказался отрицательным. Поэтому врачи надеются, что и ребенок не заражен.

Отметим, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня приняла решение, что всем пациентам во Львове с острым респираторным заболеванием или пневмонией будут делать ПЦР-тесты для диагностики коронавируса. Городские больницы также должні направлять информацию о количестве людей, которые поступают с острыми респираторными заболеваниями и пневмонией.

Также в Черновицкой области в реанимационном отделении областной детской больницы находится младенец, мальчик родился у матери с подозрением на COVID-19.

Напомним, первые летальные случаи от коронавируса зафиксированы в Донецкой и Кировоградской областях.