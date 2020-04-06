Коронавірус у Львові: з підозрою на COVID-19 госпіталізоване чотириденне немовля

У Львові госпіталізували чотириденне немовля з підозрою на коронавірус. Фото: РИА

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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 319 осіб, серед них є й діти. Зокрема, у Львові з підозрою на COVID-19 госпіталізували чотириденне немовля.

У дитини діагностували пневмонію і вона перебуває на штучній вентиляції легень. Про це повідомила директор львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олександра Бурда, пише ZAXID.NET.

Дитині провели одне дослідження на коронавірус, результат — негативний. Сьогодні біоматеріал немовля відправили ще на одне дослідження, результати будуть відомі завтра, 7 квітня.

Немовля привезли до «Охматдиту» з одного із районів Львівщини. Підозра на коронавірус з’явилася через те, що батько дитини нещодавно був за кордоном. Його перевірили на коронавірус, результат виявився негативним. Тому лікарі сподіваються, що й дитина не заражена.

Зазначимо, що міська комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила рішення, що усім пацієнтам у Львові із гострим респіраторним захворюванням або пневмонією робитимуть ПЛР-тести для діагностики коронавірусу. Міські лікарні також мають скеровувати інформацію щодо кількості людей, які поступають із гострими респіраторними захворюваннями та пневмонією.

Також у Чернівецькій області у реанімаційному відділені обласної дитячої лікарні перебуває немовля, хлопчик народився у матері з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, перші летальні випадки від коронавірусу зафіксовані в Донецькій та Кіровоградській областях.