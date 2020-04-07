Карантин в Киеве: Кличко показал, как дезинфицируют улицы столицы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136372-karantin-v-kieve-klichko-pokazal-kak-dezinficiruut-ulicy-stolicy-video.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео того, как происходит процесс дезинфекции столицы.
Во всех районах Киева ежедневно осуществляют работы по мойке и обработке улиц, сообщил Кличко на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Под дезинфекцию также попадают остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы.
Работы ведутся круглосуточно: ночью, утром, в течение дня, — подчеркнул мэр Киева.
Кроме того, отметил Кличко, ежедневно в столице коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами в подъездах многоквартирных домов места, которых чаще всего касаются люди — ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины и перила.
Напомним, в Киеве зафиксированы уже 279 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Пятеро инфицированных людей умерли, 12 — вылечились. За последние сутки обнаружены 12 новых случаев инфицирования, из них четверо — у детей.