Дезінфекція Києва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136372-karantyn-u-kyievi-klychko-pokazav-yak-dezinfikuut-vulyci-stolyci-video.html

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео того, як відбувається процес дезінфекції столиці.

В усіх районах Києва щодня здійснюють роботи з миття і обробки вулиць, повідомив Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Під дезінфекцію також потрапляють зупинки громадського транспорту та підземні пішохідні переходи.

Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня, — наголосив мер Києва.

Крім того, зазначив Кличко, щодня в столиці комунальні служби обробляють дезінфекторами в під’їздах багатоквартирних будинків місця, котрих найчастіше торкаються люди — ручки на дверях і вікнах, ліфтові кабіни та перила.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовано 279 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. П’ятеро інфікованих людей померли, 12 — вилікувалися. За останню добу виявлено 12 нових випадків інфікування, з них четверо — у дітей.