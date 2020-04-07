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Ракурс
Дезінфекція Києва, скріншот відео

Карантин у Києві: Кличко показав, як дезінфікують вулиці столиці (ВІДЕО)

7 кві 2020, 15:34
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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео того, як відбувається процес дезінфекції столиці.

В усіх районах Києва щодня здійснюють роботи з миття і обробки вулиць, повідомив Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Під дезінфекцію також потрапляють зупинки громадського транспорту та підземні пішохідні переходи.

Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня, — наголосив мер Києва.

Крім того, зазначив Кличко, щодня в столиці комунальні служби обробляють дезінфекторами в під’їздах багатоквартирних будинків місця, котрих найчастіше торкаються люди — ручки на дверях і вікнах, ліфтові кабіни та перила.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовано 279 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. П’ятеро інфікованих людей померли, 12 — вилікувалися. За останню добу виявлено 12 нових випадків інфікування, з них четверо — у дітей.

Джерело: Ракурс


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