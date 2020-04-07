Карантин в Украине: из-за отсутствия маски полиция составила протокол на главу РГА Херсонщины

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В Украине с 6 июня усилены карантинные мероприятия, фото: «Ракурс»
Карантин в Украине: из-за отсутствия маски полиция составила протокол на главу РГА Херсонщиныhttps://racurs.ua/n136377-karantin-v-ukraine-iz-za-otsutstviya-maski-policiya-sostavila-protokol-na-glavu-rga-hersonschiny.htmlРакурс
В Херсонской области полиция составила протокол на голову Бериславской райгосадминистрации (РГА) в связи с нарушением требований карантина.
Чиновник пришел на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций без маски. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Инцидент произошел вчера, протокол об административном правонарушении составлен по ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). За это правонарушение законодательство предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн для граждан и на сумму от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц.
Отмечается, что главе РГА неоднократно делали замечания, но он к ним не прислушивался.
Главой Бериславской РГА с 29 ноября прошлого года является Роман Ставрост.
В пресс-службе полиции Херсонщины отмечают, что по состоянию на сегодня в области уже зафиксированы 132 нарушения карантина, по которым составлены соответствующие админпротоколы.
В Украине с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитной маски.
Напомним, сегодня должен был состояться суд над мужчиной, который вчера пытался обплыть рекой полицейских, чтобы попасть в закрытый из-за карантина киевский Гидропарк. Однако заседание суда перенесли на 15 апреля.
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