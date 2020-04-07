Карантин в Україні: через відсутність маски поліція склала протокол на голову РДА Херсонщини

В Україні з 6 червня посилено карантинні заходи, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136377-karantyn-v-ukrayini-cherez-vidsutnist-masky-policiya-sklala-protokol-na-golovu-rda-hersonschyny.html

Ракурс

У Херсонській області поліція склала протокол на голову Бериславської райдержадміністрації (РДА) у зв’язку з порушенням вимог карантину.

Чиновник прийшов на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій без маски. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонській області.

Інцидент стався вчора, протокол про адміністративне правопорушення складено за ст. 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). За це правопорушення законодавство передбачає штраф на суму від 17 до 34 тис. грн для громадян та на суму від 34 до 170 тис. грн для посадових осіб.

Зазначається, що голові РДА неодноразово робили зауваження, проте він до них не дослухався.

Головою Бериславської РДА з 29 листопада минулого року є Роман Ставрост.

У прес-службі поліції Херсонщини зазначають на сьогодні в області вже зафіксовано 132 порушення карантину, за якими складено відповідні адмінпротоколи.

В Україні з 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без захисної маски.

Нагадаємо, сьогодні мав відбутися суд над чоловіком, який вчора намагався обплисти річкою поліцейських, щоб потрапити до закритого через карантин київського Гідропарку. Однак засідання суду перенесли на 15 квітня.