Пожар на свалке. Фото: Facebook

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Ракурс

Масштабный пожар на свалке в Яворовском районе Львовской области не могут ликвидировать пожарные уже вторые сутки. Вчера, 7 апреля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила сообщение о пожаре. На место происшествие выехали пожарные.

Когда на место пожара приехали спасатели, огнем была охвачена значительная территория. Горело около 100 тыс. кв. м травы и 18 тыс. кв. м мусорных отходов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

За вчерашний день пожарным удалось полностью погасить траву и ликвидировать пожар на восьми тыс. кв. м свалки. В настоящее время спасатели продолжают вести борьбу с огнем на свалке.

Для ликвидации пожара задействованы 72 пожарных и 12 единиц спецтехники.

По предварительной информации, пожар мог быть спровоцирован поджогом сухой травы.

За минувшие сутки во Львовской области были зарегистрированы 67 пожаров сухой травы на общей площади более 27 га. В результате одного из пожаров погиб человек.

В 12.39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Роксоланы во Львове. Пожар возник на открытой территории. В результате пожара пострадал мужчина 1955 года рождения, у которого обгорело около 80% тела. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В результате пожара выгорела сухая трава на площади 200 кв. м и мусор на площади 3 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован.

Как ранее писал «Ракурс», в Чернобыле продолжается масштабный пожар. Горит сухая трава на обширной территории. Для тушения пожара привлечены 274 пожарных и 74 единицы техники.