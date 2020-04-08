Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: Facebook

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Ракурс

Масштабну пожежу на сміттєзвалищі в Яворівському районі Львівської області не можуть ліквідувати пожежники вже другу добу. Вчора, 7 квітня, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення про пожежу. На місце події виїхали пожежники.

Вогнем була охоплена значна територія. Горіло близько 100 тис. кв. м трави і 18 тис. кв. м сміттєвих відходів, повідомляє прес-служба ДСНС.

За вчорашній день пожежникам вдалося повністю погасити траву і ліквідувати пожежу на восьми тис. кв. м звалища. Наразі рятувальники продовжують вести боротьбу з вогнем на звалищі.

Для ліквідації пожежі задіяні 72 пожежників і 12 одиниць спецтехніки.

За попередньою інформацією, пожежа могла бути спровокована підпалом сухої трави.

За минулу добу у Львівській області було зафіксловано 67 пожеж сухої трави, загальна площі яких склала понад 27 га. Жертвою пожежі на вулиці Роксолани у Львові стала одна людина.

Пожежа виникла на відкритій території. Від пожежі постраждав чоловік 1955 року народження, у якого обгоріло близько 80% тіла. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

В результаті пожежі вигоріла суха трава на площі 200 кв. м та сміття на площі три кв. м. Пожежа повністю ліквідована.

Як раніше писав «Ракурс», у Чорнобилі триває масштабна пожежа. Горить суха трава на великій території. Для гасіння пожежі залучено 274 пожежників і 74 одиниці техніки.