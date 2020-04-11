Зеленский ответил на петицию относительно восстановления Ульяны Супрун на должности министра здравоохранения

Ульяна Супрун. Фото: Грип

https://racurs.ua/n136602-zelenskiy-otvetil-na-peticiu-otnositelno-vosstanovleniya-ulyany-suprun-na-doljnosti-ministra.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о восстановлении на должности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая набрала более 27 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых. Президент поблагодарил украинцев за петицию, но заявил, что он не собирается выполнять данное требование.

Продолжение трансформации здравоохранения в Украине необходимо даже в столь тяжелое время коронавирусной эпидемии, заявил Зеленский на официальном сайте президента Украины.

Президент напомнил, что 30 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова, а также о том, что с 1 апреля начался второй этап медицинской реформы в Украине.

Зеленский добавил, что Степанов главными направлениями своей деятельности считает борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Как ранее писал «Ракурс», Супрун обратилась в Twitter к Илону Маску с просьбой предоставить Украине бесплатные аппараты искусственной вентиляции легких. Илон Маск на просьбу Супрун не отреагировал, зато директор «Лаборатории практик будущего» Вадим Аристов написал, что именно Супрун виновна в том, что в Украине нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и Маску необходимо данный вопрос обсуждать с Зеленским.