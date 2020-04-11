Зеленський відповів на петицію щодо відновлення Уляни Супрун на посаді міністра охорони здоров’я

Уляна Супрун. Фото: Грип

https://racurs.ua/ua/n136602-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciu-schodo-vidnovlennya-ulyany-suprun-na-posadi-ministra-ohorony-zdorov-ya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про відновлення на посаді міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, яка набрала понад 27 тис. голосів Із 25 тис. необхідних. Президент подякував українцям за петицію, але заявив, що він не збирається виконувати дану вимогу.

Продовження трансформації охорони здоров’я в Україні необхідно навіть у такий важкий час коронавірусної епідемії, заявив Зеленський на офіційному сайті президента України.

Президент нагадав, що 30 березня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я Максима Степанова, а також про те, що з 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи в Україні.

Зеленський додав, що Степанов головними напрямками своєї діяльності вважає боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи.

Як раніше писав «Ракурс», Супрун звернулася у Twitter до Ілона Маска з проханням надати Україні безкоштовні апарати штучної вентиляції легенів. Ілон Маск на прохання Супрун не відреагував, натомість директор «Лабораторії практик майбутнього» Вадим Арістов написав, що саме Супрун винна в тому, що в Україні немає достатньої кількості апаратів ШВЛ і Маску необхідно дане питання обговорювати із Зеленським.