Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Зеркало недели

Зеленский: Строительство в Бердянске объектов базы «Восток» — это прямая помощь экономике Украины (ФОТО)

11 апр 2020, 20:47
999

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей сегодняшней рабочей поездки в Запорожскую область посетил Бердянский морской торговый порт. В порту запланировано строительство объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» Военно-морских сил Украины Вооруженных сил Украины.

В настоящее время военно-морская база «Восток» дислоцируется в Николаеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский в Бердянске. Фото: president.gov.ua

Работы по переоборудованию Бердянского морского торгового порта для объектов ВМС Украины будут проводиться на протяжении 2020−2021 годов. В этом году планируется разработать документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.

Владимир Зеленский в Бердянске. Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил, что для Украины чрезвычайно важно иметь свои корабли в Бердянске. Это позволит защитить украинские порты и украинскую торговлю. Поэтому строительство объектов военно-морской базы «Восток» — это прямая помощь экономике Украины.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня Зеленский в рамках своей рабочей поездки в зону проведения Операции объединенных сил посетил участок разведения войск № 3 в районе Петровского. Военные показали президенту, как ведется наблюдение за перемещением сил противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров