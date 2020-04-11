Владимир Зеленский. Фото: Зеркало недели

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей сегодняшней рабочей поездки в Запорожскую область посетил Бердянский морской торговый порт. В порту запланировано строительство объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» Военно-морских сил Украины Вооруженных сил Украины.

В настоящее время военно-морская база «Восток» дислоцируется в Николаеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Работы по переоборудованию Бердянского морского торгового порта для объектов ВМС Украины будут проводиться на протяжении 2020−2021 годов. В этом году планируется разработать документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.

Зеленский заявил, что для Украины чрезвычайно важно иметь свои корабли в Бердянске. Это позволит защитить украинские порты и украинскую торговлю. Поэтому строительство объектов военно-морской базы «Восток» — это прямая помощь экономике Украины.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня Зеленский в рамках своей рабочей поездки в зону проведения Операции объединенных сил посетил участок разведения войск № 3 в районе Петровского. Военные показали президенту, как ведется наблюдение за перемещением сил противника.