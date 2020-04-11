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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Дзеркало тижня

Зеленський: Будівництво у Бердянську об'єктів бази «Схід» — це пряма допомога економіці України (ФОТО)

11 кві 2020, 20:47
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Президент України Володимир Зеленський в рамках своєї сьогоднішньої робочої поїздки до Запорізької області відвідав Бердянський морський торговельний порт. У порту заплановано будівництво об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» Військово-морських сил України Збройних сил України.

Наразі військово-морська база «Схід» дислокується у Миколаєві, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський в Бердянську. Фото: president.gov.uaРоботи по переобладнанню Бердянського морського торговельного порту для об'єктів ВМС України будуть проводитися протягом 2020−2021 років. У цьому році планується розробити документи про передачу об'єктів порту в управління Міністерства оборони, а у наступному році в порту будуть побудовані нові причали.

Володимир Зеленський в Бердянську. Фото: president.gov.uaЗеленський заявив, що для України надзвичайно важливо мати свої кораблі в Бердянську. Це дозволить захистити українські порти і українську торгівлю. Тому будівництво об'єктів військово-морської бази «Схід» — це пряма допомога економіці України.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні Зеленський у рамках своєї робочої поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил відвідав ділянку розведення військ № 3 у районі Петрівського. Військові показали президенту, як ведеться спостереження за переміщенням сил противника.

Джерело: Ракурс


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