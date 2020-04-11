Володимир Зеленський. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n136603-zelenskyy-budivnyctvo-u-berdyansku-obiektiv-bazy-shid-ce-pryama-dopomoga-ekonomici-ukrayiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в рамках своєї сьогоднішньої робочої поїздки до Запорізької області відвідав Бердянський морський торговельний порт. У порту заплановано будівництво об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» Військово-морських сил України Збройних сил України.

Наразі військово-морська база «Схід» дислокується у Миколаєві, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Роботи по переобладнанню Бердянського морського торговельного порту для об'єктів ВМС України будуть проводитися протягом 2020−2021 років. У цьому році планується розробити документи про передачу об'єктів порту в управління Міністерства оборони, а у наступному році в порту будуть побудовані нові причали.

Зеленський заявив, що для України надзвичайно важливо мати свої кораблі в Бердянську. Це дозволить захистити українські порти і українську торгівлю. Тому будівництво об'єктів військово-морської бази «Схід» — це пряма допомога економіці України.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні Зеленський у рамках своєї робочої поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил відвідав ділянку розведення військ № 3 у районі Петрівського. Військові показали президенту, як ведеться спостереження за переміщенням сил противника.