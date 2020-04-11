Коронавирус в Ровно: глава Сарненской РГА заболел COVID-19

Коронавирус в Ровно: глава Сарненской РГА заболел COVID-19https://racurs.ua/n136604-koronavirus-v-rovno-glava-sarnenskoy-rga-zabolel-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус в Ровенской области начал косить чиновников. Председатель Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан заболел COVID-19.
Об этом чиновник сообщил на своей страничке в Facebook.
Кохан сообщил, что недавно у него появился сухой кашель, после чего он решил сделать тест на коронавирус. Результаты теста он получил только сегодня.
Результат ПЦР-теста оказался положительным. Кохан сообщил, что он уходит на самоизоляцию до полного выздоровления.
Чиновник добавил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия необходимых мер по противодействию распространению COVID-19.
Кохан пока что продолжает работать из дома.
Как ранее писал «Ракурс», у троих сотрудников Службы безопасности Украины в Ровно подтвержден факт инфицирования коронавирусом. Силовики находятся в больнице, в рабочих кабинетах проведена дезинфекция.