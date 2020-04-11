Коронавірус у Рівному: голова Сарненської РДА захворів на COVID-19

Коронавірус у Рівному: голова Сарненської РДА захворів на COVID-19https://racurs.ua/ua/n136604-koronavirus-u-rivnomu-golova-sarnenskoyi-rda-zahvoriv-na-covid-19.htmlРакурс
Коронавірус у Рівненській області почав косити чиновників. Голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан захворів на COVID-19.
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Кохан повідомив, що недавно у нього з’явився сухий кашель, після чого він вирішив зробити тест на коронавірус. Результати тесту він отримав тільки сьогодні.
Результат ПЛР-тесту виявився позитивним. Кохан повідомив, що він іде на самоізоляцію до повного одужання.
Чиновник додав, що подав у епідеміологічну службу список усіх контактних осіб для вжиття необхідних заходів із протидії поширенню COVID-19.
Кохан поки що продовжує працювати з дому.
Як раніше писав «Ракурс», у трьох співробітників Служби безпеки України у Рівному підтверджений факт інфікування коронавірусом. Силовики знаходяться у лікарні, у робочих кабінетах проведена дезінфекція.