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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус у Рівному: голова Сарненської РДА захворів на COVID-19

11 кві 2020, 21:19
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Коронавірус у Рівненській області почав косити чиновників. Голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан захворів на COVID-19.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста Олександра Кохана в FacebookКохан повідомив, що недавно у нього з’явився сухий кашель, після чого він вирішив зробити тест на коронавірус. Результати тесту він отримав тільки сьогодні.

Результат ПЛР-тесту виявився позитивним. Кохан повідомив, що він іде на самоізоляцію до повного одужання.

Чиновник додав, що подав у епідеміологічну службу список усіх контактних осіб для вжиття необхідних заходів із протидії поширенню COVID-19.

Кохан поки що продовжує працювати з дому.

Як раніше писав «Ракурс», у трьох співробітників Служби безпеки України у Рівному підтверджений факт інфікування коронавірусом. Силовики знаходяться у лікарні, у робочих кабінетах проведена дезінфекція.

Джерело: Ракурс


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