Коронавірус у Рівному: голова Сарненської РДА захворів на COVID-19

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136604-koronavirus-u-rivnomu-golova-sarnenskoyi-rda-zahvoriv-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус у Рівненській області почав косити чиновників. Голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан захворів на COVID-19.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Кохан повідомив, що недавно у нього з’явився сухий кашель, після чого він вирішив зробити тест на коронавірус. Результати тесту він отримав тільки сьогодні.

Результат ПЛР-тесту виявився позитивним. Кохан повідомив, що він іде на самоізоляцію до повного одужання.

Чиновник додав, що подав у епідеміологічну службу список усіх контактних осіб для вжиття необхідних заходів із протидії поширенню COVID-19.

Кохан поки що продовжує працювати з дому.

Як раніше писав «Ракурс», у трьох співробітників Служби безпеки України у Рівному підтверджений факт інфікування коронавірусом. Силовики знаходяться у лікарні, у робочих кабінетах проведена дезінфекція.