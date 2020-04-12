Джон Конвей, фото: «Хабр»

https://racurs.ua/n136630-ot-koronavirusa-umer-izvestnyy-matematik-izobretatel-igry-jizn-djon-konvey.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 стал причиной смерти известного британского математика Джона Конвея.

О смерти 82-летнего математика в Твиттере сообщил нейробиолог Сэм Вонг.

По его словам, у Конвея болезнь быстро развилась. Лихорадка у него появилась лишь в среду утром. В последние годы Ковей работал в Принстонском университете в Нью-Джерси (США).

Конвей известен прежде всего как автор клеточного автомата (математической модели) «Жизнь». Эта математическая игра, созданная в начале 70-х годов прошлого века, используется для обучения программированию.

Действие игры происходит на разделенной плоскости, каждая клеточка которой может находиться в одном из двух состояний — быть живой или быть мертвой. В зависимости от конфигурации «живых» клеток, по определенным правилам образуется следующее поколение. Игрок определяет только начальную конфигурацию «живых» клеток, которые в дальнейшем самостоятельно взаимодействуют до достижения определенных условий на доске.

Эта игра и ее модификации повлияли на ряд разделов математики, информатики и физики — теорию автоматов, теорию алгоритмов, теорию игр, теорию вероятностей, комбинаторику, вычислительную математику и т. д.

Напомним, в начале апреля в Италии умер известный дизайнер обуви Серджио Росси, у которого подозревали наличие заболевания коронавирусом.