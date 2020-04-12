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Ракурс
Среди военнослужащих ООС случаи коронавируса не зафиксированы, фото: пресс-центр штаба ООС

Коронавирус в армии: среди военнослужащих ООС случаи COVID-19 не зафиксированы

12 апр 2020, 20:08
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Коронавирусная болезнь COVID-19 по состоянию на 17.00 сегодняшнего дня не обнаружена среди личного состава операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в районе проведения ООС принимаются меры для недопущения заноса и распространения коронавируса среди военнослужащих.

Всего в Украине зафиксированы уже более 2,7 тыс. случаев коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Из инфицированных 83 человека умерли, 89 — выздоровели.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Вооруженных силах Украины были зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавирусом. Один человек умер, один — выздоровел. На изоляции в связи с коронавирусом находятся 180 человек.

Источник: Ракурс


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