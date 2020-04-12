Коронавірус в армії: серед військовослужбовців ООС випадків COVID-19 не зафіксовано

Серед військовослужбовців ООС випадків коронавірусу не зафіксовано, фото: прес-центр штабу ООС

https://racurs.ua/ua/n136629-koronavirus-v-armiyi-sered-viyskovoslujbovciv-oos-vypadkiv-covid-19-ne-zafiksovano.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 станом на 17.00 сьогоднішнього дня не виявлено серед особового складу операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що в районі проведення ООС вживаються заходи для недопущення занесення і поширення коронавірусу серед військовослужбовців.

Загалом в Україні зафіксовано вже понад 2,7 тис. випадків коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. З інфікованих 83 людини померли, 89 — одужали.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок у Збройних силах України було зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом. Одна людина померла, одна — одужала. На ізоляції у зв’язку з коронавірусом перебувають 180 осіб.