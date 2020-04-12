Джон Конвей, фото: «Хабр»

https://racurs.ua/ua/n136630-vid-koronavirusu-pomer-vidomyy-matematyk-vynahidnyk-gry-jyttya-djon-konvey.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 став причиною смерті відомого британського математика Джона Конвея.

Про смерть 82-річного математика у Твіттері повідомив нейробіолог Сем Вонг.

За його словами, у Конвея хвороба швидко розвинулася. Лихоманка в нього з’явилася лише в середу вранці. В останні роки Ковей працював у Принстонському університеті в Нью-Джерсі (США).

Конвей відомий передусім як автор клітинного автомата (математичної моделі) «Життя». Ця математична гра, створена на початку 70-х років минулого століття, використовується для навчання програмуванню початківців.

Дія гри відбувається на поділеній площині, кожна клітинка якої може перебувати в одному з двох станів — бути живою чи бути мертвою. Залежно від конфігурації «живих» клітинок, за певними правилами утворюється наступне покоління. Гравець визначає лише початкову конфігурацію «живих» клітин, які в подальшому самостійно взаємодіють до досягнення певних умов на дошці.

Ця гра та її модифікації вплинули на низку розділів математики, інформатики та фізики — теорію автоматів, теорію алгоритмів, теорію ігор, теорію ймовірностей, комбінаторику, обчислювальну математику тощо.

Нагадаємо, на початку квітня в Італії помер відомий дизайнер взуття Серджіо Россі, у котрого підозрювали наявність захворювання на коронавірус.