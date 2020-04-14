Антиколомойський закон: Рада передумала собираться в среду на новое внеочередное заседание, фото — Нова влада

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Антиколомойский закон о банках в среду украинский парламент не рассмотрит. Внеочередное заседание Рады 15 апреля не состоится. Об этом сегодня заявили несколько нардепов.

Заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк написал в Фейсбук, что нового внеочередного заседания в среду не будет. Поэтому пока в парламенте зависли два важных закона — об изменениях в регламент Рады, которые делают невозможным «поправочный спам», а также собственно сам банковский закон, который в первом чтении Рада приняла, но позже в него внесли более 16 тыс. поправок.

В «Слуге народа» пока также не знают, будет ли в среду заседание.

Комитеты в ожидании

Железняк также рассказал, что сегодня правовой комитет не включил законопроект о банках (№ 2571-д) в повестку дня заседания. Часть депутатов намерена признать антиколомойский закон антиконституционным. За решение о включении проголосовали только 8 из 20 членов комитета.

Нардеп из «Евросолидарности» Нина Южанина сообщила в Фейсбук, что заседание профильного комитета, который должен был рассматривать поправки, неожиданно перенесли с 16 на 21 апреля. Она убеждена, что у Зеленского «отсутствует политическая воля на принятие этого законопроекта, поэтому страна становится заложницей олигархических интересов». По ее словам, сравнительная таблица поправок уже готова, но ее не передали на ознакомление нардепам.

План СН

Нардеп Евгения Кравчук в Фейсбук после вчерашнего заседания своей фракции написала, что в среду «слуги» намеревались принять изменения в регламент, которые позволили бы рассмотреть все правки, но так, чтобы это не затянулось на полгода.

Рабочая версия этих изменений, по словам Кравчук, такова:

в случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре;

инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к спикеру, решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами;

спецпроцедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти правок, а депутат — на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки;

профильный комитет после этого получает два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты;

во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки предоставляется до двух минут.

Почему нет турборежима?

Политолог Сергей Таран рассказал, что целью внесения 16 тыс. поправок было не столько заблокировать банковский закон, сколько дать время Коломойскому, чтобы он добился выгодных для него решений судов, после которых государство будет вынуждено заплатить компенсации владельцам «ПриватБанка» и связанным с ними лицам.

Именно в этом и заключается сейчас главная стратегия Зеленского — он не может пойти на открытый конфликт с МВФ и поэтому «у Зеленского» прибегают к «хитростям»: закон примут, но перед этим государство через суды возьмет на себя обязательства заплатить бывшим владельцам все «убытки». Поскольку закон обратной силы не имеет, то государство вынуждено будет заплатить Коломойскому несмотря на требования МВФ, — написал Таран.

В первом чтении так называемый антиколомойский закон Рада приняла 30 марта с помощью голосов СН, «Евросолидарности» и «Голоса». Противники законопроекта подали к нему рекордные более 16 тыс. поправок. В понедельник, 13 апреля, нардепы приняли секвестр бюджета.