Рада не може зібратися у середу, щоб ухвалити антиколомойський закон — нардепи, фото — Нова влада

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Ракурс

Антиколомойський закон про банки у середу український парламент не розгляне. Позачергове засідання Ради 15 квітня не відбудеться. Про це сьогодні заявили декілька нардепів.

Заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк написав у Фейсбук, що нового позачергового засідання у середу не буде. Тому поки в парламенті зависли два важливих закони — щодо змін до регламенту Ради, які унеможливлюють «поправочний спам», а також власне сам банківський закон, який у першому читанні Рада ухвалила, але згодом до нього внесли понад 16 тис. правок.

У «Слузі народу» поки також не знають, чи буде в середу засідання.

Комітети в очікуванні

Железняк також розповів, що сьогодні правовий комітет не включив законопроект про банки (№ 2571-д) у порядок денний засідання. Частина депутатів має намір визнати антиколомойський закон антиконституційним. За рішення щодо включення проголосували тільки 8 з 20 членів комітету.

Нардеп із «Євросолідарності» Ніна Южаніна повідомила у Фейсбук, що засідання профільного комітету, який мав розглядати правки, несподівано перенесли з 16 на 21 квітня. Вона переконана, що у Зеленского «відсутня політична воля на ухвалення цього законопроекту, через це країна стає заручницею олігархічних інтересів». За її словами, порівняльна таблиця правок вже готова, але її не передали на ознайомлення нардепам.

План СН

Нардеп Євгенія Кравчук у Фейсбук після вчорашнього засідання своєї фракції написала, що у середу «слуги» мали намір ухвалити зміни до регламенту, які дозволили б розглянути усі правки, але так, щоб це не затягнулося на півроку.

Робоча версія цих змін, за словами Кравчук, така:

у випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою;

ініціювати спеціальну процедуру може не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до спікера, рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами;

спецпроцедура означає, що кожна фракція і група може наполягати на розгляді п’яти правок, а депутат — на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки;

профільний комітет після цього отримує два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи і депутати;

під час розгляду законопроекту на представлення кожної поправки надається до двох хвилин.

Чому немає турборежиму?

Політолог Сергій Таран розповів, що внесення 16 тис. правок мало на меті не стільки заблокувати банківський закон, скільки дати час Коломойському, аби він домігся вигідних для нього рішень судів, після яких держава буде вимушена заплатити компенсації власникам «ПриватБанку» і пов’язаним з ними особам.

Саме в цьому і полягає зараз головна стратегія Зеленського — він не може піти на відкритий конфлікт з МВФ і тому «в Зеленського» вдаються до «хитрощів»: закон ухвалять, але перед цим держава через суди візьме на себе зобов’язання заплатити колишніх власникам всі «збитки». Оскільки закон зворотної сили не має, то держава змушена буде заплатити Коломойському попри вимоги МВФ, — написав Таран.

У першому читанні так званий антиколомойський закон Рада ухвалила 30 березня за допомогою голосів СН, «Євросолідарності» та «Голосу». Противники законопроекту подали до нього рекордні понад 16 тис. правок. У понеділок, 13 квітня, нардепи ухвалили секвестр бюджету.