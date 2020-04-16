Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочим визитом на Закарпатье, фото: Офис президента

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Военный городок для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который строят на Закарпатье, будет готов уже в мае.

Сегодня строительство осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в области с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский, в частности, осмотрел комнаты новопостроенной казармы, рассчитанной на проживание 125 военнослужащих в 41 квартире, и кухню, основной зал которой рассчитана на 344 посетителей, а зал для офицеров — на 40 человек.

Это очень хорошие, современные условия. Думаю, это те комнаты, в которых наши военные будут чувствовать себя комфортно, — убежден Зеленский.

Также президент на Закарпатье посетил ротные тактические учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Во время этих учений на горном полигоне в селе Ореховица десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника и высадку с вертолетов. В частности, при поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив «вражеский» опорный пункт.

Также в рамках учений отрабатывалась доставка грузов с помощью новейших управляемых систем точного десантирования. Десантирование прошло с самолета Ан-26.

Кроме того, Зеленскому продемонстрировали новейшие образцы оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении.

Напомним, Зеленский сегодня на самолете прилетел в Ужгород.