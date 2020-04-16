Володимир Зеленський сьогодні прибув із робочим візитом на Закарпаття, фото: Офіс президента

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Військове містечко для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яке споруджують на Закарпатті, буде готовим вже у травні.

Сьогодні будівництво оглянув президент України Володимир Зеленський, який перебуває в області з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський, зокрема, оглянув кімнати новозбудованої казарми, розрахованої на проживання 125 військовослужбовців у 41 квартирі, та кухню, основна зала котрої розрахована на 344 відвідувачі, а зала для офіцерів — на 40 осіб.

Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно, — переконаний Зеленський.

Також президент на Закарпатті відвідав ротні тактичні навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Під час цих навчань на гірському полігоні в селі Оріховиця десантно-штурмові підрозділи, за підтримки авіації відпрацювали блокування та знищення об'єктів умовного противника та висадку з вертольотів. Зокрема, за підтримки штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши «ворожий» опорний пункт.

Також у межах навчань відпрацьовувалася доставка вантажів за допомогою новітніх керованих систем точного десантування. Десантування відбулося з літака Ан-26.

Крім того, Зеленському продемонстрували новітні зразки зброї та боєприпасів, які перебувають на озброєнні.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні на літаку прилетів до Ужгорода.