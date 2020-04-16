Полиция. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n136860-policeyskih-iz-donetchiny-obvinyaut-v-istyazanii-cheloveka-vo-vremya-doprosa.html

Ракурс

В Донецкой области объявлено подозрение троим полицейским из города Краматорск. Следствие подозревает, что трое сотрудников уголовного розыска во время допроса задержанного использовали незаконные методы получения показаний.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года сотрудники полиции для получения признания у задержанного, которого подозревали в совершении преступления, наносили гражданину многочисленные удары ногами, руками и резиновой дубинкой, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, полицейские применяли целлофановый пакет для удушения подозреваемого, а также угрожали электрошокером. Руки и ноги подозреваемого полицейские связали скотчем.

Следствие квалифицировало данные действия полицейских как истязание человека. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре на заднем сидении полицейского автомобиля умер задержанный мужчина. Полицейских подозревают в превышении служебных полномочий.