Поліція. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n136860-policeyskyh-iz-donechchyny-zvynuvachuut-u-katuvanni-ludyny-pid-chas-dopytu.html

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У Донецькій області оголошено підозру трьом поліцейським із міста Краматорськ. Слідство підозрює, що троє співробітників карного розшуку під час допиту затриманого використовували незаконні методи отримання показань.

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року співробітники поліції для отримання зізнання у затриманого, якого підозрювали у скоєнні злочину, наносили громадянину численні удари ногами, руками та гумовим кийком, повідомляє пресс-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, поліцейські застосовували целофановий пакет для удушення підозрюваного, а також погрожували йому електрошокером. Руки і ноги підозрюваного поліцейські зв’язали скотчем.

Слідство кваліфікувало такі дії поліцейських як катування людини. За даний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі на задньому сидінні поліцейського автомобіля помер затриманий чоловік. Поліцейських підозрюють у перевищенні службових повноважень.