Пожар на Житомирщине. Фото: Zhitomir-OnLine

https://racurs.ua/n137066-vlast-obeschaet-kompensirovat-25-mln-grn-ubytkov-pogorelcam-iz-jitomirskoy-oblasti.html

Ракурс

В Житомирской области местные власти предварительно оценили убытки жителей сел Островы, Рудня, Личманы и Магдин, которые были нанесены в результате масштабных пожаров.

Предварительную цифру озвучил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко. Размер понесенных убытков жителями названных сел оценивается в 25 млн грн, пишет Hromadske.

По словам Бунечко, по каждому погорельцу специально созданная комиссия будет составлять акт. Составленные акты будут являться основанием для получения пострадавшими компенсаций.

Кроме того, глава Житомирской ОГА пообещал также компенсации за погибший скот и уничтоженный сельскохозяйственный инвентарь.

В настоящее время рассматривается компенсация для 50 человек, которые пострадали от пожаров. Бунечко уточнил, что вопрос жилья для погорельцев временно решен. Некоторые пострадавшие живут у соседей, другие поселились в молитвенном доме или в свободных помещениях, которые были расконсервированы.

Глава ОГА поблагодарил волонтеров, которые помогают погорельцам продовольствием. В пострадавшие от пожаров населенные пункты волонтеры привезли семь тонн картошки.

Как ранее писал «Ракурс», глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время заседания оперативного штаба в Овруче заявил, что Кабинет министров выделит финансовую помощь всем украинцам, которые пострадали в результате пожаров на Житомирщине.